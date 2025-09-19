Чемпионка России рассказала, придирались ли судьи к Петросян на отборе к ОИ

Судейство в отношении Аделии Петросян в короткой программе на олимпийском квалификационном турнире было объективным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка России – 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт.

«Ее наказали за помарку, которая действительно была – то есть, не придирались. Да, возможно, можно было чуть меньше снять. Но прекрасно понимаем, что в данной ситуации наши спортсмены, к сожалению – а, может быть, и к счастью, – права на помарки не имеют. С одной стороны, жаль, что такое происходит. С другой, это делает нас еще сильнее и физически, и психологически. Надо на все смотреть позитивно. Главное, что наши ребята уже там и выступают – неидеально, но они справляются», – заявила Гербольдт.

Петросян выступала под четвертым стартовым номером под попурри из хитов Майкла Джексона. За свой прокат она получила 68,72 балла. Ее личный рекорд в короткой программе составляет 70,86 балла.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее олимпийскую квалификацию назвали одним из самых тяжелых турниров для Петросян.