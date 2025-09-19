Стало известно наказание тренеру «Спартака» за оскорбление судьи

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц на все матчи, проходящие под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам прошедшего заседания, сообщает «Чемпионат».

Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален.

Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее сообщалось, что легенда ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру.