Стало известно, почему россиян решили допустить к отбору на ОИ-2026

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким в интервью ТАСС заявил, что решение о допуске российских фигуристов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года было принято для того, чтобы принять участие в главном старте четырехлетия могли все самые сильные атлеты мира.

По его словам, никто не должен быть дискриминирован по национальному признаку.

«Я всегда верил в справедливость и в универсальные возможности после того, как МОК в 2023 году дал рекомендации найти возможность нейтральным атлетам соревноваться. Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что такой шанс иногда выпадает раз в жизни. Мы не хотим подвергать атлетов дискриминации по паспорту», — заявил Чэ Ел Ким.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, уже начались первые тренировки. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

