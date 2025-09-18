На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Было много брака»: тренер о поражении ЦСКА от «Балтики»

Тренер Тарханов о поражении ЦСКА от «Балтики»: игроки старались, но был брак
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что у армейского были проблемы игрового плана в матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«В принципе, проиграли по пенальти, но могли и выиграть. Но справедливости ради результат по игре, потому что у ЦСКА моментов минимум было. Много было брака, но футболисты старались, но в плане игры не так был все радужно», — сказал Тарханов.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось со счетом 1:1. Гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев на 38-й минуте с передачи Артема Бандикяна. «Балтика» сумела сравнять уже в компенсированное ко второму тайму время, отличился Кирилл Степанов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки калининградского клуба — 10:9.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владислав Целовальников из Астрахани.

Команды встречались в третьем круге, матч которого прошел в Калининграде, и победа досталась армейскому клубу со счетом 2:1. Команды выступают в группе D. ЦСКА по ходу группового раунда обыграл московский «Локомотив» и потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в серии послематчевых пенальти. «Балтика» проиграла три матча из трех — и армейцам, и «Локомотиву», и «Акрону».

В пятом туре группового этапа Кубка России армейцы сразятся с «железнодорожниками» на выезде 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Калининградский клуб проведет в тот же день домашний матч с «Акроном», встреча начнется также в 20:30 мск.

Ранее легенда «Спартака» объяснил, как команде подготовиться к дерби с ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
