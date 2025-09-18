«Ты просто не имеешь права так себя вести»: легенда ЦСКА — о Станковиче

Статус главного тренера «Спартака» обязывает Деяна Станковича контролировать эмоции во время матчей. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист ЦСКА и красно-белых Валерий Масалитин.

«Надо быть внутри команды, чтобы знать, как он своей энергией влияет на игроков. Мы видим у команды проблемы — появляется и недовольство, непонятное поведение. Отсюда было удаление в матче с «Динамо».

Вот, ты главный тренер. Но не просто: ты — главный тренер «Спартака». Команда на виду, она знаменитая. Ты не может, просто не имеешь права так себя вести. Не знаю, как он себя вел в Венгрии или в Сербии — так же, или это только здесь происходит.

Но если взять, допустим, матч с «Динамо»: есть же VAR. Где-то пенальти не назначили, а кто-то за футболку схватил. Если бы судья видел нарушение, он бы отменил гол. И зачем это все? Причем вся лавочка выскакивает выражать недовольство. Естественно, его эмоции передаются игрокам. Получается, что все его удаления — от переизбытка эмоций», — убежден Масалитин.

«Спартак» сыграл с «Динамо» вничью 2:2. При этом в конце первого тайма Станкович был удален за то, что слишком активно выражал недовольство решениями судьи, а затем и вовсе оскорбил арбитра.

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке.