Легенда «Динамо» объяснил, почему клуб может потерять очки в игре с «Оренбургом»

Легенда «Динамо» Терехин: клуб может потерять очки в игре с «Оренбургом»

Легенда московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что клуб может потерять очки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», передает «Евро-Футбол.Ру»https://www.euro-football.ru/article/29/1006024972_terehin_obyyasnil_pochemu_dinamo_mojet_poteryat_ochki_v_matche_s_orenburgom.

«Оренбурге у всех возникают проблемы. Поле там искусственное. Плюс дома эта команда играет неплохо, бьется. Поэтому вполне допускаю новую потерю очков динамовцами», — сказал Терехин.

Встреча состоится 21 сентября. Команды выйдут на поле в 12.00 по московскому времени.

13 сентября «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 13 сентября, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

Ранее «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России.