ЦСКА проиграл второй матч подряд

Московский ЦСКА проиграл калининградской «Балтике» в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось со счетом 1:1. Гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев на 38-й минуте с передачи Артема Бандикяна. «Балтика» сумела сравнять уже в компенсированное ко второму тайму время, отличился Кирилл Степанов. Игрок «Балтики» Стефан Ковач поразил ворота соперников на 75-й минуте игры, однако гол был отменен после вмешательства VAR.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки калининградского клуба — 10:9.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владислав Целовальников из Астрахани.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд, до этого армейцы проиграли «Ростову» в чемпионате России.

Команды встречались в третьем круге, матч которого прошел в Калининграде, и победа досталась армейскому клубу со счетом 2:1. Команды выступают в группе D. ЦСКА по ходу группового раунда обыграл московский «Локомотив» и потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в серии послематчевых пенальти. «Балтика» проиграла три матча из трех — и армейцам, и «Локомотиву», и «Акрону».

В пятом туре группового этапа Кубка России армейцы сразятся с «железнодорожниками» на выезде 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Калининградский клуб проведет в тот же день домашний матч с «Акроном», встреча начнется также в 20:30 мск.

