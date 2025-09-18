На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Действующие чемпионы Олимпиады французы не смогли выйти в плей-офф ЧМ по волейболу

Выигравшая две Олимпиады сборная Франции не вышла из группы на ЧМ по волейболу
Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Мужская сборная Франции по волейболу, которая является действующим чемпионом летних Олимпийских игр, не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Французы в четверг уступили в пяти сетах аргентинцам (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15) и заняли только третье место в группе С. В этом квартете выступали также Финляндия и Южная Корея. В плей-офф вышли аргентинская и финская сборные.

Сборная Франции, которая собрала для мирового первенства своих лидеров, выиграла две последние Олимпиады — в Токио (2021 год) и в Париже (2024).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, а также не включала российские команды в мировые рейтинги. Решение продлевалось несколько раз, оно до сих пор действует.

В декабре 2023 года МОК рекомендовал допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Светлана Журова рассказала о двойных стандартах в МОК.

Летние виды спорта
