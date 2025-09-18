Действующие чемпионы Олимпиады французы не смогли выйти в плей-офф ЧМ по волейболу

Выигравшая две Олимпиады сборная Франции не вышла из группы на ЧМ по волейболу

Мужская сборная Франции по волейболу, которая является действующим чемпионом летних Олимпийских игр, не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Французы в четверг уступили в пяти сетах аргентинцам (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15) и заняли только третье место в группе С. В этом квартете выступали также Финляндия и Южная Корея. В плей-офф вышли аргентинская и финская сборные.

Сборная Франции, которая собрала для мирового первенства своих лидеров, выиграла две последние Олимпиады — в Токио (2021 год) и в Париже (2024).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, а также не включала российские команды в мировые рейтинги. Решение продлевалось несколько раз, оно до сих пор действует.

В декабре 2023 года МОК рекомендовал допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

