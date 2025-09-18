На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фигурист пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе

Фигурист Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе, передает Спортс''.

Также спортсмен пропустил первую тренировку из-за позднего прилета в Пекин. На жеребьевке короткой программы вместо Гуменника жребий вытягивал представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валерий Артюхов.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее Аделия Петросян откатала короткую программу на первой тренировке в Пекине.

