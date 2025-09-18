Петросян откатала короткую программу на первой тренировке в Пекине

Петросян без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян провела первую тренировку в Пекине на отборочном турнире на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп, не допустив ошибок.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Ранее российского тренера не допустили к отбору на Олимпиаду для сопровождения Петросян.