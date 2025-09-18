Футболисты «Краснодара» застряли в аэропорту

Футболисты «Краснодара» не могу вылететь из Самары из‑за закрытия аэропорта (Курумоч), сообщает «Матч ТВ».

Самолет должен был вылететь в 11:00 по московскому времени, но рейс был перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.

«Краснодар» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

