Российская теннисистка отказалась жать руку сопернице после поражения

Россиянка Кудерметова не пожала руку сопернице после поражения в Гвадалахаре
Androniki Christodoulou/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не пожала руку своей сопернице после матча второго круга на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика).

Россиянка проиграла представительнице Андорры Викторией Хименес-Касинцевой. Сразу после завершения матча Кудерметова прошла мимо соперницы, не став делать традиционное рукопожатие. При этом неясно, что именно послужило причиной такого поведения россиянки.

Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 2:6. За это время Кудерметова выполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех попыток. Ее соперница допустила четыре двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Кудерметова — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2025); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2022); победительница 11 турниров WTA (из них два — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021).

