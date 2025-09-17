В КХЛ предположили, когда Овечкин закончит с хоккеем

Вице-президент КХЛ Каменский заявил, что Овечкин сам решит уйти из хоккея

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил, что не стоит спекулировать на тему возможного завершения карьеры форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Чемпионат».

«Он ответственно относится к своему здоровью и своей игре. Думаю, чем дольше он будет играть, тем больше будет нас радовать. Он профессионал и сам знает, когда ему заканчивать карьеру», — заявил Каменский.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк поздравил Александра Овечкина с 40-летием.