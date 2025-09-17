Глава ФХР Третьяк поздравил Овечкина с 40-летием

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 40-летием. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он очень много сделал для нашей страны, для отечественного и всего мирового хоккея. Александр — лицо нашего хоккея и всего нашего спорта, человек, которым гордится Россия. Его отношение к сборной всегда было образцовым, он готов мчаться в команду по первому зову и защищать честь России, быть капитаном и душой команды», — заявил Третьяк.

В составе сборной России Овечкин — трехкратный чемпион мира.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Ранее Овечкину предрекли еще один рекорд в НХЛ.