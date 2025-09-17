На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радовались и поздравляли»: чемпионка ОИ о первом международном старте за четыре года

Гимнастка Мельникова заявила, что иностранки поздравили ее с возвращением
Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что иностранные гимнастки хорошо приняли ее появление на международном турнире World Challenge Cup. Ее слова приводит Sport24.

«Все радовались, поздравляли с большим возвращением. Думаю, что они так же с трепетом смотрели на мои программы и поддерживали, чтобы все получилось», — поделилась она.

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) прошел в Париже с 13 по 14 сентября. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года — тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Мельникова выиграла золото в упражнениях на бревне. Россиянка безошибочно завершила упражнение и заработала по итогам выступления 13,500 балла. Также на ее счету серебряная медаль в вольных упражнениях.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова заявила, что счастлива вернуться на международную арену.

Летние виды спорта
