Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

Сбежавший с Украины футболист Роспутько: ощущаю себя комфортно в «Чайке»
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Роспутько заявил, что комфортно чувствует себя в клубе Первой лиги «Чайка», с которым он подписал контракт. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня тепло приняли, созданы все условия для развития, я постепенно интегрируюсь в коллектив», — заявил Роспутько.

В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что молодой украинский вратарь сбежал из команды.

Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
