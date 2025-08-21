Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Роспутько заявил, что комфортно чувствует себя в клубе Первой лиги «Чайка», с которым он подписал контракт. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня тепло приняли, созданы все условия для развития, я постепенно интегрируюсь в коллектив», — заявил Роспутько.

В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что молодой украинский вратарь сбежал из команды.