«Все у них виноваты»: названо место, которое «Спартак» займет в РПЛ

Экс-игрок Канчельскис: до четвертого места в РПЛ «Спартак» точно поднимется
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что московский «Спартак», несмотря на проблемы в коллективе, поднимется выше по турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«До четвертого места команда точно поднимется. Нестабильность у «Спартака», не ясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, всё не так. Один матч сыграют неплохо, начинают кричать, что всё отлично, а потом начинаются проблемы. Футболисты есть, а команды нет», — отметил он.

В матче восьмого тура национального первенства «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают восьмое место, набрав 12 баллов. В следующем матче национального первенства «Спартак» дома примет самарские «Крылья Советов» 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича.

Футбол. Чемпионат России
