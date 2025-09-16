На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский борец не смог завоевать медаль чемпионата мира

Россиянин Ибрагимов проиграл схватку за бронзу на чемпионате мира
IMAGO/United World Wrestling/Global Look Press

Российский борец Ибрагим Ибрагимов не смог завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе.

В решающем поединке за третье место в весовой категории до 65 кг он уступил представителю Узбекистана Умиджону Джалолову. Несмотря на это поражение, российская сборная продолжает успешно выступать на турнире. На данный момент отечественные вольники уже завоевали три награды разного достоинства: золото, серебро и бронзу.

Чемпионат мира проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее борец Заур Угуев выиграл первое российское золото на ЧМ в Хорватии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
