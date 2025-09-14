Россия выиграла первое золото на ЧМ по борьбе

Российский борец Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма.

В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2. Бронзовую медаль завоевали Нураддин Новрузов из Азербайджана и Ассылжан Ессенгелди из Казахстана.

Чемпионат мира по борьбе в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены сталкиваются с трудностями при попытке пересечь государственную границу Хорватии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото на первом за четыре года международном старте.