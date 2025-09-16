Защитник ЦСКА заявил о желании уехать в чемпионат Италии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев выразил желание играть в итальянском чемпионате после посещения Венеции, архитектура которой вызвала у него искреннее восхищение. Его слова приводит «РБ Спорт».

Футболист признался, что был потрясен уникальным обликом города.

«Да, мне было бы интересно здесь пожить. Очень нравится Италия. Если в будущем будет какое-то предложение из Серии А, с удовольствием его рассмотрю. Очень нравится их язык — начну его учить, если попаду туда», — отметил он.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В его активе серебряные медали чемпионата России, два Кубка страны и Суперкубок. 12 июля 2025 года стал автором единственного и победного гола в ворота «Краснодара» в матче за Суперкубок России. За национальную команду он играет с 2020 года.

Московский ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после восьми туров, набрав 15 очков. В последнем матче национального первенства армейский клуб проиграл «Ростову»

