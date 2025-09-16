Скончался бывший вице-президент Федерации хоккея России

Заслуженный тренер России, бывший вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Леонид Михно скончался на 79-м году жизни. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФХР.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича», — указано в сообщении организации.

При этом в организации не стали уточнять причину смерти Михно.

Долгие годы Михно возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, а также являлся директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова и директором ЧОУ ДПО «Академия Хоккея». В сообщении ФХР отмечено, что воспитанниками Михно в том числе были хоккеисты, которые в своей карьере выигрывали Кубок Гагарина, становились победителями и призерами мировых первенств, а также работали в тренерских штабах клубов Континентальной хоккейной лиги и национальных сборных.

Сам Михно также работал на должности генерального менеджера сборных России.

Ранее боксер, отнявший у Кости Цзю последний чемпионский пояс, умер в 46 лет.