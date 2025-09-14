На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боксер, отнявший у Кости Цзю последний чемпионский пояс, умер в 46 лет

Умер боксер Хаттон, отнявший у Кости Цзю последний чемпионский пояс
true
true
true
close
IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

Знаменитый британский боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело спортсмена было обнаружено в его доме в Большом Манчестере. Полиция утверждает, что смерть не была насильственной.

«На данный момент неизвестно никаких подозрительных обстоятельств», — заявил изданию источник в правоохранительных органах.

Хаттон провел последний бой на профессиональном ринге в 2012 году, уступив нокаутом в девятом раунде украинцу Вячеславу Сенченко. Британец после завершения карьеры занялся тренерской деятельностью. Однако за несколько недель до смерти, в июле, он заявил, что намерен вернуться на ринг. Ожидалось, что бой с его участием пройдет в декабре в Дубае.

Кроме того, он был ярым фанатом «Манчестер Сити» и должен был стать почетным гостем воскресного дерби с «Юнайтед».

Российские любители бокса помнят Хаттона по противостоянию с Костей Цзю. Именно Рикки отобрал у него последний чемпионский пояс – титул IBF в первом полусреднем весе.

Ранее бывшая баскетболистка «Динамо» скончалась в 30 лет из-за рака.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами