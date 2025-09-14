Боксер, отнявший у Кости Цзю последний чемпионский пояс, умер в 46 лет

Знаменитый британский боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело спортсмена было обнаружено в его доме в Большом Манчестере. Полиция утверждает, что смерть не была насильственной.

«На данный момент неизвестно никаких подозрительных обстоятельств», — заявил изданию источник в правоохранительных органах.

Хаттон провел последний бой на профессиональном ринге в 2012 году, уступив нокаутом в девятом раунде украинцу Вячеславу Сенченко. Британец после завершения карьеры занялся тренерской деятельностью. Однако за несколько недель до смерти, в июле, он заявил, что намерен вернуться на ринг. Ожидалось, что бой с его участием пройдет в декабре в Дубае.

Кроме того, он был ярым фанатом «Манчестер Сити» и должен был стать почетным гостем воскресного дерби с «Юнайтед».

Российские любители бокса помнят Хаттона по противостоянию с Костей Цзю. Именно Рикки отобрал у него последний чемпионский пояс – титул IBF в первом полусреднем весе.

