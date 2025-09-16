Президент «Сьона»: я ожидал большего от Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что ожидал большего от выступлений Антона Миранчука в московском «Динамо», передает Sport24.

«Одна голевая передача за три матча — я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше», — сказал Константин.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Миранчук вернулся в Россию.