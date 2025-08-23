Миранчук вернулся в Россию и стал игроком «Динамо»

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале объявило о подписании контракта с футболистом швейцарского «Сьона» Антоном Миранчуком.

«Динамо» выпустили шуточный ролик о якобы третьем брате-близнеце Миранчуке, что является отсылкой к сюжету «Футбольного клуба» о несуществующем третьем брате Иване Березуцком, который вышел на первое апреля.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее знаменитый тренер оценил перспективы Миранчука в «Динамо».