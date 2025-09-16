На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вторую за сутки фигуристку насмерть сбил грузовик

Австрийская фигуристка Гайзер погибла в ДТП
true
true
true
close
Young Goose Academy/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП, сообщает Rai News.

Трагедия произошла во время велосипедной прогулки. Спортсменку на перекрестке сбил грузовик. Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. Власти уже начали расследование происшествия. Мэр города Брессаноне, откуда родом Гайзер, принес соболезнование родственникам спортсменки.

15 сентября 2025 года грузовик насмерть сбил юную звезду фигурного катания из Италии Матильду Феррари.

Инцидент произошел на севере Италии, когда спортсменка ждала общественный транспорт.

Летом 2025 года Феррари завоевала бронзу в финале Кубка Италии, а в 2024 году выиграла золото на Кубке Венеции в Падуе.

Ранее на ралли в Ирландии погибли двое гонщиков.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами