На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

Грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания Феррари
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Грузовик насмерть сбил юную звезду фигурного катания из Италии Матильду Феррари, передает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел на севере Италии, когда спортсменка ждала общественный транспорт.

Летом 2025 года Феррари завоевала бронзу в финале Кубка Италии, а в 2024 году выиграла золото на Кубке Венеции в Падуе.

26 августа 2025 года стало известно о том, что 16-летний хоккеист погиб в ДТП в Новокуйбышевске.

По официальной информации, несовершеннолетний стал жертвой аварии, произошедшей при участии 19-летнего водителя, совершившего наезд на него и другого 15-летнего пешехода, находившихся в момент трагедии на обочине. Оба молодых человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали их гибель.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ранее комментатор фигурного катания Александр Гришин попал под электричку и погиб.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами