Грузовик насмерть сбил 15-летнюю звезду фигурного катания

Грузовик насмерть сбил юную звезду фигурного катания из Италии Матильду Феррари, передает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел на севере Италии, когда спортсменка ждала общественный транспорт.

Летом 2025 года Феррари завоевала бронзу в финале Кубка Италии, а в 2024 году выиграла золото на Кубке Венеции в Падуе.

26 августа 2025 года стало известно о том, что 16-летний хоккеист погиб в ДТП в Новокуйбышевске.

По официальной информации, несовершеннолетний стал жертвой аварии, произошедшей при участии 19-летнего водителя, совершившего наезд на него и другого 15-летнего пешехода, находившихся в момент трагедии на обочине. Оба молодых человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали их гибель.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ранее комментатор фигурного катания Александр Гришин попал под электричку и погиб.