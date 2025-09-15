Губерниев ответил премьер-министру Испании, заявив, что европейские политики являются лицемерами

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова премьер-министра Испании Педро Санчеса, который возмутился тем, что израильские спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях, в то время как Россия была отстранена после начала СВО, передает «Советский спорт».

«Многие европейские политики — известные лицемеры. Это совершенно нормальная история. Нам нет нужды дисквалифицировать спортсменов Израиля. Они выступают — и слава богу», — сказал Губерниев.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее стало известно, как Украина препятствовала допуску России на ОИ-2026.