Трусова рассказала о восстановлении после родов

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в своем Telegram-канале высказалась о возобновлении выступлений в шоу после родов, заявив, что восстановление прошло успешно.

«Восстановление за месяц прошло успешно. Без сложностей не обошлось, но в итоге все вышло даже лучше, чем я думала. Я получила большое удовольствие во время выступления и, кстати, вообще не устала», — сказала Трусова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова призналась, когда впервые захотела забеременеть.