Губерниев об игре «Динамо» со «Спартаком»: к Карпину есть вопросы

Губерниев о Карпине: к нему по‑прежнему есть вопросы

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что московские «Динамо» и «Спартак» не порадовали качеством игры в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Несмотря на боевую ничью, качеством футбола команды не порадовали. По‑прежнему проблемы и у «Динамо», и у «Спартака». Что поможет Валерию Карпину? Не знаю, но по‑прежнему к нему есть вопросы как к тренеру «Динамо», — сказал Губерниев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Ранее Карпин заявил, что «Динамо» потеряло два очка в игре со «Спартаком».