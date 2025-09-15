Тренер «Зенита» не исключил ухода в отсавку

Тренер «Зенита» Оливейра не исключил ухода в отставку вместе с Семаком

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра не исключил, что он покинет клуб вместе с наставником Сергеем Семаком, если команда не выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Sports.ru.

«В Бразилии только что все восхищались «Флуминенсе», который дошел до полуфинала клубного чемпионата мира. . А потом проиграли два тура, и все стали критиковать. В футболе все возможно, все очень быстро меняется», — сказал Оливейра.

В прошлом туре чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.