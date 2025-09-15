Легенда «МЮ» мог стать игроком «Зенита»

Легенда «МЮ» Нани рассказал, что он мог стать футболиста «Зенита»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что в свое время мог оказаться в петербургском «Зените», передает «Советский спорт».

«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю. «Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моем переходе», — сказал Нани.

В ноябре 2024 года Нани украл у болельщика футболку.

Болельщик купил футболку сборной Португалии с фамилией Нани за €236, после чего попытался взять у игрока автограф. Игрок подписал футболку, положил ее на переднее сиденье автомобиля и уехал.

Нани подумал, что это его краденная футболка с полуфинала Евро-2016, но это была неофициальная реплика.

Фанат написал на Нани заявление в полицию, обвинив футболиста в краже его вещи.

Ранее Нани согласился играть в России.