На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «МЮ» мог стать игроком «Зенита»

Легенда «МЮ» Нани рассказал, что он мог стать футболиста «Зенита»
close
Лацио

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что в свое время мог оказаться в петербургском «Зените», передает «Советский спорт».

«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю. «Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моем переходе», — сказал Нани.

В ноябре 2024 года Нани украл у болельщика футболку.

Болельщик купил футболку сборной Португалии с фамилией Нани за €236, после чего попытался взять у игрока автограф. Игрок подписал футболку, положил ее на переднее сиденье автомобиля и уехал.

Нани подумал, что это его краденная футболка с полуфинала Евро-2016, но это была неофициальная реплика.

Фанат написал на Нани заявление в полицию, обвинив футболиста в краже его вещи.

Ранее Нани согласился играть в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами