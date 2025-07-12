Чемпион Европы в составе сборной Португалии согласился играть в России

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Куарежма согласился играть в России в Медиалиге, сообщает «Mash на спорте».

Интерес к португальцу проявила команда «СиндЕкат», которая в первом же своем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ) дошла до полуфинала.

Источники сообщают, что с Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров, в «СиндЕкате» Куарежме предложили внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи.

В ближайшее время с Куарежмой должна состояться еще одна встреча, на которой обсудят все детали. Португалец заявил, что ему и экс-игроку английского «Манчестер Юнайтед» Нани понравился формат Медиалиги. Руководство «СиндЕката» рассматривают Куарежму как усиление основного состава команды, а уже потом как медийный актив.

Последней командой Куарежмы была португальская «Витория», за которую он играл с 2020 по 2022 год.

Ранее стал известен победитель Медиалиги.