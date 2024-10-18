Футболист сборной Португалии украл футболку у болельщика и попал на видео

Футболист сборной Португалии Нани украл у болельщика футболку. Об этом рассказал болельщик на Reddit.
Болельщик купил футболку сборной Португалии с фамилией Нани за €236, после чего попытался взять у игрока автограф. Игрок подписал футболку, положил ее на переднее сиденье автомобиля и уехал.
Нани подумал, что это его краденная футболка с полуфинала Евро-2016, но это была неофициальная реплика.
Фанат написал на Нани заявление в полицию, обвинив футболиста в краже его вещи.
Нани стал чемпионом Европы 2016 года. В полуфинале португальцы обыграли Уэльс со счетом 2:0. В финальном матче португальцы выиграли у Франции (1:0).
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