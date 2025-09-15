На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поведение тренера «Спартака» рассмотрят в РФС

КДК РФС проведет заседание по делу тренера «Спартака» Станковича 19 сентября
Алексей Филиппов/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по делу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, который был удален в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судей, в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что Станкович будет приглашен на очную беседу.

«В приглашении указано, чтобы тренер присутствовал очно, но если будет серьезная уважительная причина, тогда проведем по ВКС», — заявил Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась российским суперталантом.

Футбол. Чемпионат России
