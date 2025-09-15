Поведение тренера «Спартака» рассмотрят в РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет заседание по делу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, который был удален в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судей, в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что Станкович будет приглашен на очную беседу.

«В приглашении указано, чтобы тренер присутствовал очно, но если будет серьезная уважительная причина, тогда проведем по ВКС», — заявил Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

