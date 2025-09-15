В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Ростову»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростову» заявил, что его команда не заслуживала победы в матче. Его слова приводит официальный сайт красно-синих.

«ЦСКА не играл так, как в последних матчах. Очки в матче приносят: соревнование, игра с энергетикой, коммуникация. Вместе с планом на игру это дает результат. Матч был тяжелым, и мы не были равными «Ростову» в энергетике и заряженности», — заявил Челестини.

Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдесятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гаич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В нынешнем розыгрыше РПЛ ЦСКА набрал 15 очков в восьми турах и идет на четвертом месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан восемь очков и 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после поражения «Ростову».