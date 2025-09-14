Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу

Германия обыграла Турцию в финале чемпионата Европы по баскетболу 2025 года

Сборная Германии стала победителем мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.



В финальной игре немцы оказались сильнее сборной Турции. Игра, прошедшая в Риге на стадионе «Арена Рига», завершилась со счетом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Греции, обыгравшая в матче за третье место команду Финляндии (92:89).

В апреле 2025 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

