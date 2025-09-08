На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенсационную победу сборной Грузии оценили почти в €1 млн

Выход сборной Грузии в четвертьфинал Евробаскета оценили в 3 млн лари
gbf.ge

Правительство Грузии не оставило без внимания сенсационную победу сборной страны над командой Франции (80:70) в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по баскетболу, приняв решение отметить это достижение денежной премией. Об этом сообщает портал Georgia Today.

«Поскольку мы добились исторического результата в баскетболе, я хотел бы отметить его соответствующей денежной премией от правительства. Мы собираемся выделить 3 млн лари за уже достигнутый успех и за каждую следующую победу на Евробаскете», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на очередном заседании правительства.

В пересчете на европейскую валюту премия для грузинских баскетболистов составит около €951 тыс.

Обыграв накануне соперников из Франции, сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии турнира грузинским баскетболистам предстоит сыграть с командой Финляндии, которая стала автором еще одной громкой сенсации на турнире, победив в 1/8 финала сборную Сербии (92:86).

Встреча сборных Грузии и Финляндии состоится в среду, 10 сентября, игра начнется в 17:00 мск.

