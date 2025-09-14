Дзюба заявил, что не жалеет о критике в адрес руководства «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не жалеет о своей критике в адрес руководства клуба из-за трансферной политики. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

Игрок после поражения от ЦСКА (1:3) констатировал, что «Акрон» является одной из слабейших команд в лиге и ей необходимо усиление вместо того, чтобы выпускать на игры юных спортсменов.

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею. И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать — это не дело», – сказал Дзюба.

Накануне «Акрон» уступил действующему чемпиону России «Краснодару» со счетом 1:2. После восьми туров тольяттинцы идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Быки» сохранили лидерство в первенстве: на их счету 19 очков, они на три балла опережают идущий вторым «Локомотив».

