На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дзюба заявил, что не жалеет о критике в адрес руководства «Акрона»

Форвард «Акрона» Дзюба заявил, что после его слов о трансферах «дело пошло»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не жалеет о своей критике в адрес руководства клуба из-за трансферной политики. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

Игрок после поражения от ЦСКА (1:3) констатировал, что «Акрон» является одной из слабейших команд в лиге и ей необходимо усиление вместо того, чтобы выпускать на игры юных спортсменов.

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею. И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать — это не дело», – сказал Дзюба.

Накануне «Акрон» уступил действующему чемпиону России «Краснодару» со счетом 1:2. После восьми туров тольяттинцы идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Быки» сохранили лидерство в первенстве: на их счету 19 очков, они на три балла опережают идущий вторым «Локомотив».

Ранее руководитель «Спартака» высказался о будущем Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами