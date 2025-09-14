«Меня могут толкнуть под автобус или сбросить под поезд»: Родченков — о побеге из России

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в 2015 году бежал в США из России, так как опасался за свою жизнь. Об этом он рассказал в своей книге, цитату из которой приводит Sport24.

По его словам, в один из вечеров он вернулся домой из фитнес-клуба и узнал, что многие знакомые пытались до него дозвониться. А вскоре после этого с ним связался одиозный немецкий журналист Хайо Зеппельт — тот, который выпустил на телеканале ARD фильм о «допинговой системе» в России.

«Прорвался ко мне по скайпу и сказал, что я в опасности и что меня могут толкнуть на остановке под автобус или на станции метро сбросить с платформы под поезд. Правда, за последние десять лет я ездил в метро лишь пару раз, когда дороги заваливало снегом, и ни разу не садился в автобус», — пишет Родченков.

Он добавил, что затем «позвонил один важный человек, который никогда не звонил просто так». Родченкову объяснили, что ситуация накаляется, а он никому не нужен и опасен как для России, так и для WADA, поскольку был замешан в фальсификации допинг-проб. Он связался с американским документалистом Брайаном Фогелем, объяснил свое положение, и тот выслал ему билет в Лос-Анджелес.

Ранее Родченков заявил о проблемах с психикой.