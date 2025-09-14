Камбэк не случился: команда Миранчука едва не отыгралась с 0:5

В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» дома потерпела поражение от «Коламбус Крю» со счетом 4:5. При этом команда Алексея Миранчука по ходу первого тайма уступала 0:5.

До перерыва в составе гостей хет-трик оформил Диего России. Еще по мячу забили Вессам Абу Али и Андрес Эррера. Однако во второй половине встречи «Атланта» едва не отыгралась: дважды отличился Джамал Тьяре, также голами отметились Мигель Альмерон и Педру Амадор.

Миранчук появился на поле на 72-й минуте матча. Он не смог помочь своей команды совершить впечатляющий камбэк, не совершив результативных действий.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

