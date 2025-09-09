Футболист сборной России оценил форму Карпина

Футболист Алексей Миранчук: мало кто в 50 лет будет выглядеть как Карпин

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» из MLS Алексей Миранчук в комментарии для Legalbet выразил восхищение физической формой 56-летнего наставника сборной России Валерия Карпина, согласившись, что специалиста можно назвать генетическим монстром.

«Пойди поищи человека, который в 50 лет выглядит как Карпин! Тут ему нужно отдать должное. Наверняка, он не только от нас требует следить за питанием, своей формой, но и сам тоже это делает. Чудес все-таки не бывает, чтобы выглядеть хорошо, нужно что-то для этого делать. Поэтому браво, Георгич», — заявил Миранчук.

Валерий Карпин этим летом возглавил московское «Динамо», которое под его руководством не слишком удачно стартовало в новом сезоне и после семи туров занимает девятое место в Российской премьер-лиги с восемью набранными очками. Продолжает специалист руководить и сборной России, которая в сентябре сыграла вничью с Иорданией (0:0) и обыграла Катар (4:1).

