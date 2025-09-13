«Единственное, в чем я обхожу его»: Дзюба о Роналду

нападающий «Акрона» Дзюба заявил, что обходит Роналду только в одном

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, в каком качестве превосходит легендарного португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Криштиану — великий. Но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле», — заявил Дзюба.

13 сентября «Акрон» проиграл «Краснодару» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Дзюба в этом поединке отметился голом, реализовав пенальти на 23-й минуте. Благодаря этому забитому мячу форвард обновил свой рекорд по забитым мячам среди российских футболистов (244 гола).

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» идет на 14-м месте в зоне стыковых матчей с шестью баллами. В матче девятого тура национального первенства тольяттинский клуб на своем поле сыграет с казанским «Рубином» 20 сентября, начало матча — 16:45 по московскому времени.

Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Роналду забил 943-й мяч в карьере в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией. На 58-й минуте португальский футболист реализовал 11-метровый удар.

