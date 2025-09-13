Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил

Российские могилокопцы заняли последнее место на чемпионате мира, который прошел в Венгрии. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на Life.

Необычный турнир прошел в городе Сексард, организатором выступила Венгерская Ассоциация могильщиков. На первом этапе соревнований участникам было необходимо за два часа вырыть яму определенной формы и размера.

Россию представляла команда могильщиков из Сибири, которые заняли последнее место. Чемпионами соревнований стали хозяева — венгры.

