Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил

Россия заняла последнее место на чемпионате мира по выкапыванию могил
Michał Podsiadło

Российские могилокопцы заняли последнее место на чемпионате мира, который прошел в Венгрии. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на Life.

Необычный турнир прошел в городе Сексард, организатором выступила Венгерская Ассоциация могильщиков. На первом этапе соревнований участникам было необходимо за два часа вырыть яму определенной формы и размера.

Россию представляла команда могильщиков из Сибири, которые заняли последнее место. Чемпионами соревнований стали хозяева — венгры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион назвал нищенскими пенсии в России.

