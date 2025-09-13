Погиб самый известный болельщик «Ак Барса»

Врач-стоматолог Антон Агафонов, являющийся одним из самых известных фанатов казанского «Ак Барса», погиб во время попытки спасти тонущую женщину в воде. Об этом сообщает портал «Бизнес Онлайн».

По предварительным данным, трагедия произошла на борту катера, который перевернулся вблизи поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана 12 сентября. Как заявил источник, водитель одного судна не справился с управлением — и катер перевернулся. На подмогу поспешил Агафонов, который помог спастись одной женщине, при этом выплыть следом он не сумел.

В результате инцидента погибли две девушки, МЧС продолжает поиски еще двух пассажиров.

Отмечается, что затонувший катер был максимальной вместимостью шесть человек, в то время как на нем находилось семь человек. Также судно не было оборудовано спасательными средствами.

Ранее стало известно, почему россиянин отказался стать самым богатым хоккеистом мира.