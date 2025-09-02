На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сами себе вредят: украинцы хотят бойкотировать турнир из-за россиянки

Украина готова к бойкоту World Challenge Cup из-за допуска гимнастки Мельниковой
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские спортсмены готовы сняться с турнира World Challenge Cup в Париже, если Международная федерация гимнастики (FIG) оставит в силе допуск россиянки, олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Об этом заявила президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

«Когда FIG предоставляет нейтральный статус спортсменам вопреки и наперекор даже общеизвестным фактам, это дискредитирует сам правовой институт нейтральности», — приводят слова Дерюгиной местные СМИ.

Мельникова вошла в число пятерых гимнастов из России и Белоруссии, которые получили от FIG право принять участие в парижском турнире в качестве нейтральных спортсменов. Соревнования пройдут 13 и 14 сентября.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве по спортивной гимнастике, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова выиграла золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее старший тренер сборной России назвала Ангелину настоящим бойцом.

Все новости на тему:
Хроника
