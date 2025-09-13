«Спартак» попытался увести ключевого защитника ЦСКА

Московский ЦСКА отказался продавать защитника Данила Кругового в «Спартак» в завершившееся летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководство красно-белых было готово сделать официальное предложение, однако армейцы отказались рассматривать вариант с продажей игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата России Круговой провел семь матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

