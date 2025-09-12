На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

ФИФА планирует объединить сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных
Hamad I Mohammed/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменения в международный календарь и объединить сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных. Об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на портал El Desmarque.

На сегодняшний момент осенью существует три перерыва на матчи сборных — в сентябре, октябре и ноябре. С 2026 года ФИФА планирует сделать единый перерыв продолжительностью 16 дней в сентябре и октябре.

Первый перерыв в международных матчах национальных сборных в предстоящем году запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Таким образом, сборные смогут проводить в этот временной отрезок по четыре матча. Международный перерыв в ноябре будет проходить в период с 9 по 17 число 2026 года. В этот отрезок для каждой сборной запланировано по два матча.

Россия официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

Ранее в РФС высказались о соперниках сборной России, отметив вопрос финансов.

Летние виды спорта
