Легенда тенниса объяснила, почему Синнер без шансов уступил в финале US Open

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о поражении итальянца Янника Синнера в финале US Open от испанца Карлоса Алькараса, отметив проблемы со здоровьем первого как возможную причину его непривычно слабой для себя игры.

«Мое уважение Синнеру – у него в полуфинале были проблемы с мышцами пресса, он вызывал врача. Думаю, это могло стать решающим фактором: Янник не мог подать так мощно, выиграть много розыгрышей на первой подаче сразу на вылет или с ошибки соперника на приеме. Ему пришлось работать в два раза больше, чтобы выигрывать свои геймы. Все-таки у мужчин, когда идет первая подача, это залог успеха. У них очень многое и часто решается на тай-брейках. Янник молодец, что нигде не сказал после матча, что это было причиной, почему он не смог навязать борьбу. Он отдал должное хорошей игре Алькараса и поступил по-джентльменски», — считает Петрова.

Алькарас обыграл в финале US Open Синнера в четырех партиях (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) и сместил итальянца с первой строчки на вершине мирового рейтинга АТР.

Ранее Петрова назвала причины вылета Хачанова с US Open.