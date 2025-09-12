На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мы не готовы столько платить»: в РФС высказались о соперниках сборной России

Генсек РФС Митрофанов о сборной России: играть с Аргентиной очень дорого
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о сложности в организации товарищеского матча между сборными России и Аргентины из-за финансовых трат. Его слова приводит Sport24.

«Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить. Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть», — отметил он.

Российские футболисты в рамках сентябрьского сбора сыграли вничью со сборной Иордании — 0:0, а следом одолели соперников из Катара — 4:1. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Александр Мостовой заявил, что у него есть вопросы после матча сборной России.

