«Карпин выглядит лет на 30, а не 56»: бразилец о форме тренера «Динамо»

Игрок «Динамо» Бителло о Карпине: наш тренер сейчас будто бы на пике формы
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин находится в потрясающем физическом состоянии. Его слова приводит Legalbet.

«О футболистах часто говорят, что у нас есть возраст, когда мы находимся на пике формы. Обычно это промежуток от 28 до 30 лет. Вот наш тренер сейчас как будто на пике формы. Я бы как раз сказал, что Карпин выглядит лет на 30, а не 56», — отметил он.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года.

11 сентября Бителло продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 25‑летним полузащитником рассчитано до 2031 года. Футболист перешел в состав московского клуба в 2023 году, до этого он выступал за бразильский «Гремио». В прошлом сезоне Бителло сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и 13 результативных передач.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Поединок состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее Бителло рассказал, как изменился режим питания в клубе после прихода Карпина в клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
